Patrick LECOCQ

Spécialisé en développement d’entreprise, j'assure le support de missions de transition auxquels nous apportons des solutions de conseils en Business Plan, gestion commerciale, le management de projet et le management de transition sur mesure et adaptées aux besoins de ses clients.



J'accompagne les nombreux porteurs d'idées dans leur projet de création et de développement d'entreprise. Avec l'expérience et mes compétences dans le domaine, j'assure aujourd'hui d'entreprendre surtout tout type de mission liée à la "externalisation", représentation commerciale.



Mes compétences :

Marketing stratégique

E-commerce

Prospection commerciale

Vente

Management

Développement commercial