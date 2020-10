Patrick LOTERSTEIN

Conseil en financement et négoce de matériel médical.

Conseil en financement de matériels, logiciels, et services informatiques.

conseil en stratégie pour l'approche des grands groupes européens, étude des organisations, lobbying, analyse des circuits de décision, négociations et suivis multiples , et gestion des clients.expertise et consulting en Crédit d'Impôt Recherche.

Conseil pour les représentations fiscales de groupe étrangers en Europe

Conseil en récupération de TVA

expertise pour la validation de l'éligibilité des critères CIR 2008

validation scientifique et fiscal

gestion du dossier jusqu'à l'obtention des fonds.



consultant en financement de la recherche développement



Mes compétences :

CIR

Crédit bail

Crédit d'impôt recherche

fiscalité

Grands comptes

Leasing

Matériel médical

Médical

Recherche

Stratégie

Vente

Marketing

Management