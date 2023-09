Patrick LOUIS

J'ai 56 ans et après un parcours professionnel très riche en expériences diverses, j'ai décidé d'apporter ma pierre à l'édifice en priorisant un public en grande difficulté sociale et professionnelle, parfois désocialisé. Je veux aider ces gens là!!

L'actualité (Problème des migrants...) et l'amer constat du nombre croissant des personnes souffrant d'illettrisme et ne possédant pas les savoirs de base sont là aussi pour moi un centre d’intérêt dans le cadre de mon métier.

La transmission de mes acquis professionnels dans le domaine de la productique fait partie également de mes objectifs, 27 années de pratique la justifie.

Volontaire, je suis! Optimiste, je suis!



Mes compétences :

Animation de formations

Accompagnement individuel

Microsoft Publisher

Microsoft Word 2010

Microsoft PowerPoint

Mécanique générale

Langage numérique

Productique

Management

Animation

Dessin industriel

Organisation

Technique de recherche d'emploi ou stage