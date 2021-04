Patrick MAIER

Je suis un professionnel méthodique et appliqué disposant dune expérience de plus de 18 ans dans les secteurs de la chimie et de l'énergie. Mes compétences couvrent les domaines de l'informatique industrielle, du contrôle commande, de la régulation de procédé, l'automatisme, l'instrumentation et de l'électricité. Ma polyvalence en études techniques, gestion de projet et mon expérience pratique de terrain me permettent de m'adapter aux projets avec une vision globale de l'étude à la mise en service.



J'ai toujours à coeur de mener à bien mes projets et de fournir un travail de qualité, tout en tenant compte de l'importance du facteur humain.