Patrick MARTIN

Directeur Industriel - Directeur des Opérations



Carrière internationale dans des postes à responsabilités opérationnelles

Expérience dans des compagnies ODM et EMS allant de start-up à multinationales

Management en environnement pluridisciplinaire et international

Bilingue français-anglais. Mobilité nationale



* Gestion des opérations industrielles en environnement Start-up, PMI et ETI

* Analyse et mise en place de stratégies Make or Buy - Développement de partenariats stratégiques -Transferts technologiques

* Gestion de la sous-traitance - Externalisation dactivités liées au design, production et support

* Industrialisation - Manufacturing : optimisation coûts, qualité et fiabilité

* Stratégie d'approvisionnement - Pricing - Négociations - Gestion des achats - Validation et management des fournisseurs

* Management de la qualité : déploiement doutils SMQ et dindicateurs - Audits techniques

* Maîtrise des normes et standards industriels pour les environnements grande consommation, télécom, automobile, médical et militaire - Mise en place des outils et pratiques associés.



Mes compétences :

Gestion opérationnelle

Gestion des achats

Gestion de la production

Leadership

Fiabilité

Bilingue français - anglais

Management

Gestion de la qualité

Stratégie industrielle

Industrialisation

Optimisation des process

Amélioration continue