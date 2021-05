Patrick MATHIEU

Formation Commerciale

Formation Management

Conseil en Organisation et Développement Commercial

Gestion de la Relation Client

DISC de Marston et WPMOT de Spranger (Success Insight / Ensize)



Après plus de 25 ans d'expérience dans les fonctions commerciales et management, et deux participations actives et réussies à des créations d'entreprise, j'ai créé mon activité de consultant formateur en 2008.



J'apporte des solutions opérationnelles aux entreprises qui souhaitent optimiser la performance de leurs équipes commerciales.

Diagnostic, conseil, accompagnement et formation sont les services que je propose.



Je suis également consultant certifié sur les méthodes d'évaluation des comportements "DISC de Marston" et des facteurs de motivation "WPMOT de Spranger" (Success Insights / Ensize).



Basé à Toulouse, j'interviens principalement dans le grand Sud-Ouest, auprès de Grands Comptes et de PME régionales.



Passionné par le management, je suis membre actif et administrateur du Club Management & Ressources Humaines à Toulouse (www.cmrh.fr).



Acteur depuis longtemps dans le monde des TIC, je suis membre de La Mêlée (www.lamelee.com).



Impliqué dans la vie locale, je participe activement au Club des Entreprises du Muretain (www.cem.asso.fr) et je suis éducateur fédéral en école de rugby.



Consultez le site web : www.pmcconseil.fr



Mes compétences :

Développement commercial

Success Insights

Conseil aux entreprises

DISC Marston

WPMOT Spranger

Gestion Relation Client

Formation management

Formation commerciale