Patrick MILIOTIS

Direction générale à forte dimension développement, nouveaux services BtoBtoC. Développement international

Expert reconnu dans le domaine des stratégies d'externalisation BPO et la vente de service à haute valeur ajoutée auprès des décideurs ultimes en France et à l'international.

Compétence en conduite de changement à la suite d'innovation disruptive et/ou de nouveaux modèles économique. expérience de start ups. 7 années à l'étranger (Allemagne, USA, Amérique Latine, Turquie).

direction de projet, direction new business



Mes compétences :

Business developpement

International business development

Défense nationale

Start up et Filiale de groupe

Direction générale

Digital strategy

Direction de projet

Projet transverse

Management de transition

Direction business Unit

Conduite de changement

Country manager

Direction Internationale

NewBiz

Externalisation

BPO

Partenariats Publics Privés

Business Process Outsourcing

outsourcing