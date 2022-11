Patrick MORIN

Promotion de service, développement de la notoriété de l'entreprise... mes principales réalisations ont permis la concrétisation de projets ou d'événements dans le domaine de la communication institutionnelle et commerciale, principalement pour le secteur bancaire, mais aussi pour la télévision, les services culturels et sportifs.



Diplômé dune Licence professionnelle de "Création Multimédia", jai exercé pendant plus de dix ans dans la gestion de projets et d'évènements dans le domaine de la communication.

Du développement Web dynamique à la réalisation et post-production audiovisuelle en passant par l'édition traditionnelle ces réalisations m'ont permis d'enrichir mon expérience, mes compétences.



COMPÉTENCES : SAVOIRS ET SAVOIR FAIRE



Communication, graphisme, création - Marketing - Droit de limage - Banque et services bancaires - Technologies de l'information et multimédia.



Mes compétences :

Webmaster

Audiovisuel

Droit du travail

Communication

Banque

Publicité

Web design