Patrick NAUD

Titulaire d'un DESCF (équivalent au DSCG actuel - Niveau Bac +5), j'ai d'abord travaillé 11 ans au sein d’un cabinet d’expertise comptable en qualité d'Assistant Principal sur un portefeuille clients de révision et d'arrêté des comptes ou de commissariat aux comptes.



J’ai ensuite eu l'opportunité d'intégrer différentes filiales du Groupe CANON France et me bâtir une expérience de 15 ans au poste de Responsable Administratif et Financier, manageant une équipe administrative de 20 personnes sur 3 sites différents.

Canon France Sud Est couvrait les régions PACA, Languedoc-Roussillon, Rhône Alpes et Auvergne, comptait 150 collaborateurs et réalisait un CA annuel de l'ordre de 40 Millions d'Euros.



Mes employeurs ont toujours apprécié mon efficacité, mon esprit d’initiative, mon sens des responsabilités, mon engagement, et ma disponibilité. Je m’adapte très rapidement à tout nouvel environnement social et informatique.



Mes compétences :

Oracle

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Excellence Management

Audit

Commissariat aux comptes

Travail en équipe

Autonomie professionnelle

Conduite du changement

Reporting financier

Liasse fiscale