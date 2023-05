Professionnel du médico-social depuis 1996, inscrit dans la gestion et l'administration d'établissements relevant de l'enfance délinquante et de la protection de l'enfance.

J'oeuvre au service du secteur public et du secteur privé.

Intervenant dans les centres de formation des futurs professionnels du secteur médico-social.

Intervenant dans des séminaires organisés par le Ministère de la Justice.