Patrick REZAI

Depuis 1993, j'ai occupé des fonctions à responsabilités opérationnelles dans les domaines clientèle, commercial et informatique.



- Pilotage et animation d'équipe

- Pilotage et animation de l'équipe (40 personnes) back office de la

Direction Clientèle de la région Normandie.



- Gestion de projets informatiques

- Direction des projets informatiques pour la gestion de la relation

client et les activités back office.

- Directeur de la maîtrise d'ouvrage de plus de 40 applications

clientèle de Veolia Eau France.



- Gestion de l'activité clientèle

- Pilotage du processus Clientèle

- Pilotage de la reprise de nouveaux contrats dans SI Clientèle.

- Réponse aux appels d'offres publics

- Pilotage du bon traitement des obligations contractuelles du

domaine clientèle en lien avec les collectivités.