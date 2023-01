Patrick ROCHE

Géologue pluridisciplinaire ayant plus de 17 ans d’expériences dans les études environnementales, les investigations de sol et eaux souterraines et la réalisation des projets de réhabilitation, de maîtrise d’œuvre en démantèlement/déconstruction (sites pétroliers civils et militaires, décharges, sites industriels, immobiliers), de diagnostic et réhabilitation de forage.



En parallèle à mes activités en sites et sols pollués, j'ai assuré le poste de responsable sécurité d’un bureau d’étude en hydrogéologie et environnement français de 400 collaborateurs.



Après une expérience de création d'entreprise trés enrichissante et réussie, j'ai passé la main de la direction de SOL-2E et pris en charge l'équipe lyonnaise de TAUW en juin 2014.



A ce jour, l'agence lyonnaise de TAUW France, c'est 21 personnes oeuvrant dans les domaines des sites et sols pollués, du démantèlement/désamiantage, de l'écologie faunes & flore, du risque industriel et de l'innovation technologique. Nous sommes appuyés par des spécialistes d'autres agences pour les problématiques hydrogéologiques, eaux usées, décharges. N'hésitez pas à faire appel à nous !



Mes compétences :

Pollution SSP

Hydrogéologie

Démantèlement

Sites et sols pollués

Dépollution

Géologie

Réhabilitation

Sécurité

Environnement

Management