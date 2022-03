Patrick ROSSO-PAUTRAT

Les transports juvignacois proposent des courts ou longs trajets en véhicule (TPMR) spécialement aménagé pour les publics fragilisés et handicapés.

Notre objectif est de proposer un accompagnement aux trajets du quotidien (courses, médecins, administratifs, ...) ainsi que l'accompagnement aux loisirs, sports et voyages.

Permettre à chacun d'être acteur de sa propre vie dans le confort et la sérénité.

Un véhicule adapté aux personnes handicapées, confort et sécurité. (Élévateur, siège "turny", soin à bord, prise en charge totale, ...)

Pour un prix unique au kilomètre de 1 à 8 personnes.