Patrick SERNIN

Management et Gestion de projets

. Directeur et Chef de projet technique transverse

. Organisation et réalisation de Plan de continuité et de reprise d’activités (PCA/PRA)

. Conseil et mise en place de procédures (Exploitation, Supervision, Automatisation, PRA/PCA)

. Conseil et aide à la décision quant à l’évolution & à la migration de Système d’Informations



Architecture

. Élaboration de dossier d’architecture logique et technique



Audits

. Élaboration d’audits de sécurité et de refonte d’infrastructures techniques

. Élaboration d’audits de performance



Formation

. Élaboration de supports de cours et dispense de formation ou de monitorat



Spécialisation

. Consolidation, mutualisation, migration et virtualisation de serveurs

. Consolidation, mutualisation, migration et virtualisation de stockage

. SAN & NAS

. Archivage/GED/Workflow

. Etude et Mise en œuvre d’environnements actifs/actifs (Parallel SysPlex, Clustering, etc.)

. Ingénierie système

. Installation de salles informatique et déménagements de matériels informatiques

. Sécurisation des systèmes d’informations et Sécurité de salles/sites informatiques

. Normalisation de systèmes d’informations



Rédaction

. Rédaction d’articles et documentations techniques en français ou en américain

. Rédaction & réalisation d’appel d’offres ou de consultation (RFI/RFQ/RFP)



Méthodologie

. ITIL v3

. MERISE

. Expert



Mes compétences :

Chef de projet technique

Management

Gestion de projet

PCA/PRA

audit

Architecture

Urbanisation