Patrick TARANTO

Experience



2008-ce jour :

Marieur de talents et d'entreprises

Recrutement international de talents ( juniors,expérimentés, spécialistes,...) dans des délais courts

Commercialisation d'un forum de recrutement européen

Réalisation d'une étude sur la GPEC pour le compte d'un organisme public

Coaching et formation pour le compte de grandes écoles

Lancement d'un guide sur le marketing



2001-2008 :

Formation aux techniques de recherche de stages et d'emplois dans les grandes écoles et MBA

Campagne de sourcing pour une SSII

Etude sur les rémunérations de stagiaires dans les grandes entreprises

Sourcing de stagiaires au niveau international pour le compte d'un grand groupe

Rédaction de guides sur le recrutement



1996- 2001:

Commercialisation d'une étude sur l'enseignement supérieur

Formation sur l'entretien de recrutement

Réalisation de bilans de compétences

Commercialisation d'un forum de recrutement international

1994-1996:

Mediator : responsable du developpement branche "jeunes cadres"

1992-1994:

FFE chef de publicité

1989- 1991:

Marine Nationale



Mes compétences :

Ressources humaines

Marketing RH

Conseil

Nouvelles technologies

Recrutement

Coaching

Formation