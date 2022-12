Actuellement je suis à la recherche de lieux d'expositions un peux partout en Europe et d'un éditeur pour une série de 5 livres (environ) dont la maquette du premier est visible par ce lien

https://plus.google.com/u/0/ +patrickvilallongue/posts

http://vilallongue.com , c'est un site mondial de rencontre artistique, mes œuvres sont un prétexte pour accueillir les artistes désireux d'avoir une tribune, ainsi donc il y a des écrivains reconnus, des bloguers de talent, des journaliste, mais aussi des artiste peintres, des chanteurs, des musiciens etc.

- actuellement (fin juin 2014) il y a plus de 600 œuvres, plus de 60 auteurs, plus de 600 textes, 15 nationalités et 8 langues (pour l'instant)

- ce site existe depuis fin 2013

- les pays qui ont écrit : Australie, Belgique, Canada, Maroc, Malaysia, Suisse, Italie, Espagne, État Unis, Japon, Venezuela, Russie, Ukraine, Philippines, France et bien d'autres à venir

visitez bonne visite et bonne lecture et pour me contacter patrick@vilallongue.com

