Patti MARC PATTI OSTEOPATA (MARC)

Mi chiamo Marc Patti e sono laureato presso lIstituto Superiore di Osteopatia (ISO) di Milano, con i titoli di Bachelor of Science (Honours) in Osteopathy rilasciato dalla University of Wales (UK) nel 2009 e di Master of Science in Advance Osteopathic Practice rilasciato da Bucks New University (UK) nel 2021; svolgo la professione di Osteopata a Milano e a Segrate.



Attualmente lavoro come Osteopata a Milano presso lo Studio di Via Rovereto e a Segrate presso lo studio di Via Trento, collaborando inoltre con lo studio dentistico Beauty Smile di Bresso.



In campo accademico rivesto il ruolo di docente al corso di Fisiopatologia e di Assistente al corso Palpazione anatomica e funzionale presso lIstituto Superiore di Osteopatia (I.S.O.) di Milano e presso lIstituto Italiano di Osteopatia (I.I.O.).



Sono stato, inoltre, Esaminatore esterno agli esami finali per il conseguimento del titolo di Osteopata presso lEcole Supérieure dOstéopathie di Parigi nel 2011-2016-2017.



