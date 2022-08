Paul ACCARD-GUILLOIS

Organisé et polyvalent, je porte un vif intérêt pour le secteur de la distribution et celui du sport pour la diversité des métiers que je pourrais y exercer. Je suis est en effet autant intéressé par le domaine de la communication et du marketing.

Au sein de mon club de handball, jai pu montrer ma capacité à gérer, organiser et manager car je possède un statut de dirigeant au conseil dadministration en plus dy être joueur. Je minvestis également dans un organisme de gestion dun groupe scolaire en tant que bénévole.

Ces différentes expériences mont apporté un sens des responsabilités, sérieux et une véritable aptitude à morganiser.

Je suis donc à le recherche dun stage qui me permettra, en parallèle de ma formation, de mettre au service dune équipe les connaissances que jai pu assimiler jusquici ainsi quacquérir de lexpérience.