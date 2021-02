Paul AMOEDO

Je suis médiateur numérique, j'aide des personnes qui n'ont pas de compétences numériques à en acquérir. Des premiers clics à l'apprentissage de la gestion de ses données personnelles, je guide, accompagne et essaie de transmettre mes connaissances au plus grand nombre.



Toujours curieux, j'ai auparavant travaillé en tant que médiateur scientifique dans le musée Exploradôme, à Vitry-sur-Seine. Je me tiens au courant de l'actualité scientifique et je garde un esprit critique face aux informations qui fusent sur les réseaux.