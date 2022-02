Paul BRULEBOIS

Urbaniste et designer urbain de formation, j'ai créé en 2022 la société AGORA Aménagement.



Notre atelier est avant-tout un créateur d'espaces.



Nous intervenons auprès de clients publics (collectivités territoriales) et privés (bureaux d'études, promoteurs, agences immobilières, entreprises d'espaces verts, VRD...) pour réaliser des études urbaines et paysagères, des assistances à maîtrise d'ouvrage et des missions de maîtrise dœuvre.



Nous sommes également en mesure de réaliser l'intégralité des pièces techniques d'un projet (CCTP, DPGF, carnet de détails, plan AutoCAD...) et d'effectuer les suivis de chantier.



Une part importante de nos missions résident également en la réalisation d'images de synthèse ultra-réalistes : insertion d'un projet dans un site (architecture, urbanisme, paysage...), réalisation de maquette 3D, plan masse, coupes, films promotionnels ...