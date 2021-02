Paul COMTE

Spécialisé dans le marketing et la stratégie digitale passé par plusieurs agences web, je suis étudiant au programme grande école de l'ISC Paris, en alternance au sein de la régie média du moteur de recherche Qwant. Alumni et Major de promo de Supdeweb, je suis diplômé de son bachelor E-Marketing / E-Commerce ainsi que du Bac ES mention Bien.



Centres d'intérêt :

Je suis intéressé par le digital, par l'Histoire de France et d'ailleurs, l'économie, la politique, la tech, le design et la nature.



Mes compétences :

E-commerce

Référencement naturel

Marketing stratégique

Médias sociaux

Rédaction

Adobe Photoshop

E-reputation

Community management

Rédaction web

Rayonnement Web

Webmarketing

Social ads