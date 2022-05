Paul DEFIEZ

Après avoir obtenu mon bac scientifique option mathématiques avec mention bien j'ai réalisé trois années de classe prépa PT au lycée Jules Ferry de Versailles. J'ai ensuite intégré l'Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers en me classant 75ème au concours d'entrée. Depuis je continue ma formation à l'école en double cursus avec l'université allemande de Karlsruhe (KIT: Karlsruher Institut für Technologie)



Depuis 2015 j'ai fortement orienté ma formation et mon projet professionnel vers la fabrication additive en réalisant deux stages coup sur coup, totalisant une période de sept mois. Un stage R&D et un stage ingénieur commercial, tout deux dans la fabrication additive.



Curieux et ouvert d'esprit j'attache également beaucoup d'importance à la réalisation de mes projets, tant professionnels que personnels. Je pense que ma formation musicale (15 ans de violoncelle, 10 ans d'orchestre et diplômé de la fin de troisième cycle) m'a aussi beaucoup apportée en terme d'écoute, de travail ensemble et de rigueur.



Mes compétences :

Catia v5

Magma 5

Abaqus