Paul DIRIBARNE

Expérimenté dans la direction commerciale et générale de sociétés de distribution, de transformation et de conseil, ma vocation est de participer, avec une équipe d'experts, à la réalisation d'objectifs par l'élaboration d'un plan de développement stratégique et de collaborer à sa mise en oeuvre avec une approche éthique.



Expérience et compétences:

# depuis 2007: Co-gérant de Diri-Gent Consulting Group: une équipe d'experts en stratégie, finance, recrutement et formation au service de l'entrepreneur.



# Directeur du programme CPA Casablanca Maroc, première promotion 2007/2008.



# Directeur de discussion en management opérationnel et stratégie en France et au Maroc. Pendant 1 an des dirigeants sont formés à la direction générale par des dirigeants. 8 000 diplômés en France.



# Création en 2006 de la société OC Puissance 2 conseil en stratégie de développement, optimisation oéprationnelle, et partenaire de la mise en oeuvre.



# 1980 à 2005: Organisation, formation et animation d'un réseau de 14 directions régionales partout en France avec 350 personnes dont 130 vendeurs. CA 120 millions €/an secteur Industrie, CA total 155 M€.

# Management de la Direction Marketing, de la Direction du Sur-Mesure (5 000 articles/an), de la Direction Technique (20 techniciens), et de la Direction des Achats/Ventes Machines d'emballage et de conditionnement(1000 par an).

# Responsable de la Direction des Achats et de la Direction des Approvisionnements. Elaboration de la politique Achat et des processus. Sourcing, enchères en lignes. Equipe de 17 personnes. Définition et suivi des objectifs sur un volume annuel de 80 millions €.



# Création d'une société de distribution d'emballages en 1980. Management, développement rentable, recrutement, organisation de centres de profits avec des équipes, et leur encadrement, de commerciaux- assistants commerciaux- télévendeurs- techniciens- comptables- magasiniers-acheteurs et approvisionneurs- chauffeurs.



Mes compétences :

Achats

Centres de profits

Commerciale

Conduite du changement

Direction Achats

Direction commerciale

Direction générale

Direction Marketing

Études de marchés

Formation

Management

Management et organisation

Marketing

Organisation

Recrutement