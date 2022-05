Paul DJAMEN

Je suis un juriste d'entreprise chevronné jouissant d'une maîtrise du droit des affaires et d'une connaissance du système juridique anglosaxon, à savoir le common law system.



Mon exposition au monde de la finance et la formation professionnelle acquise m'ont doté des compétences multidisciplinaires renforçant ma capacité d'analyse et de gestion efficace du risque juridique.



Grace à mes qualités personnelles et mes capacités de leadership je suis apte à la gestion d'une équipe dans l'atteinte des objectifs stratégiques de l'entreprise.



Mes compétences :

Négociation et rédaction des actes juridiques

Gestion des projets

Essentiels du Leaderhip: leading self & others

Enseignant vacataire de droit bancaire

Analyse et anticipation du risque juridique

Connaissance des systèmes common law et droit civi

Change management