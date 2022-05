Paul Dorian Gloire POUATHY

Ingénieur en Électromécanique de nationalité congolaise.

Passionné dès ma plus tendre enfance par les nouvelles technologies, j'ai commencé mes études très tôt dans le domaine technique et industriel. Titulaire d'une licence en électromécanique et d'un Diplôme d'ingénieur technologue, j'évolue actuellement dans des prestations de services à mon propre compte.



Mes compétences :

Automates programmables

Maintenance informatique

Electrotechnique

Programaion informatique

Câblage

Electronique

Automatisme

Climatisation industrielle

Froid commercial