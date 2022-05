Paul Drouin est né en 1980, Il étudie le dessin pendant 4 ans à l’ECV Bordeaux (Ecole de Communication Visuelle). Après avoir remporté le concours « Arte, Glenat », il publie « Le moustiquaire de Berlin » en Janvier 2006. Il publie ensuite deux albums aux éditions Casterman : « On the road » (prix littéraire d’Annemasse) et « Blood Circus ». Paul participe aussi à des collectifs comme « Summer of the 80′s » chez Arte/Dargaud,« Cicatrices de Guerre » aux éditions de la Gouttière ou encore « Brume » chez Ankama. Son album pour enfants qui est l’adaptation du « Fantôme de Canterville » remporte le prix jeunesse lors du Festival Normandiebulle 2010 de Darnétal.

A côté de son travail dans la BD, Paul fait de l’illustration, il a fait une affiche pour la chanteuse « Macy Gray » à l’occasion du festival « Rock en Seine » (Août 2009). Paul a aussi réalisé la pochette de l’album du groupe les « Gosses de la rue » ainsi que leur site.

Actuellement, il travaille pour divers boites de jeux vidéo. Il fait des décors pour le jeux "Isla Dorada" pour le studio « Fun forge » ainsi que des designs de personnages pour le jeux« Fantasy Rivals » pour le studio « Acute game ». Par ailleurs, il a fait du story-board et de la colorisation pour la BD « Le Petit Prince » chez Glenat. En ce moment, il travaille sur sa bande dessinée « Étincelle » aux éditions Bac@BD ainsi qu'à de nouveaux projets d'albums.



Mes compétences :

Auteur

Coloriste

Croquis

Dessin

Illustration