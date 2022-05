Paul DU MORTIER

* 11 ans de management d’une équipe de 13 délégués ville et hôpital, dans des domaines très variés (Pneumologie, neurologie, rhumatologie, gastroentérologie,...)

* Lancement de 2 produits en tant que manager. Ma région, la Picardie, est 3ème/16 en PMCA.

* Mes principaux atouts, qui ont permis avec mon équipe de réaliser cette performance, sont:

- mon sens pédagogique et ma capacité à développer le savoir faire de mes délégués,

- ma passion pour les techniques de communication,

- Mon esprit d'analyse et ma capacité à élaborer une stratégie commerciale pertinente et efficace,

- mon goût prononcé pour les challenges et ma capacité à les transmettre à mes équipiers,

- ma ténacité, mon énergie et ma capacité de travail.

Fort de cette expérience, j’aimerais aujourd’hui m’engager dans un nouveau challenge.

Rencontrons-nous!



Vous pouvez me retrouver sur Linked In où mon profil est beaucoup plus complet.



Mes compétences :

Planning stratégique

Management d'équipe

Animation d'équipe

CONNAISSANCES TECHNIQUES

Technique de vente