Ingénieur mécanicien , Automaticien et informaticien ayant une très grande expérience en machine spéciales à base de robot, moteurs asservis ou 100% mécanique.

Totalement disponible pour agir n'importe où et quand.

Créatif et autonome

Accepte tout type de contrat ou effectue les missions en portage salarial.



Mes compétences :

Automatisme

Gestion de projet

Conception