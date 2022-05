Paul DUPONT

Journaliste depuis 1995, au service d'un journal régional, j'ai choisi de mettre mon expérience terrain en créant ma structure "Petite Plume" en 2002 et ainsi proposer mes qualités rédactionnelles au service des entreprises et des particuliers.



Mes compétences :

Capacité d'écoute

Techniques journalistiques

Scénariser et hiérarchiser l’information

Expression orale et prise de parole en public

Rechercher, archiver et partager l’information