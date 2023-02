Paul DURAND

Après avoir obtenu un CAP cuisine et un Brevet professionnel AC, j'ai souhaité orienter mon parcours professionnel vers la restauration gastronomique.

Dynamique et souriante, je possède un excellent relationnel que j'ai pu améliorer au fil des années et au contact d'une clientèle toujours plus exigeante. J'apprécie tout particulièrement le style et la gastronomie de brasserie, univers dans lequel j'ai pu aiguiser mon sens du détail et apprécier des ambiances de travail énergiques.