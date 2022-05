Paul DURIEUX

En ce début d'année 2011, le bureau de l' A.W.F. (Alliance Wallonie France) dont j'assure la présidence, a décidé à l'unanimité de correspondre à ce que le Professeur Perin, de l' U.L.G., appelait de ses voeux depuis longtemps : la création d'un mouvement unioniste à la France et non d'un parti politique. Pour en savoir plus, visitez le site de l'A.W.F. http://www.alliancewalloniefrance.wordpress.com/



Aujourd'hui, avec le professeur émérite en économie de l'U.L.G., Jules Gazon, le magistrat namurois Georges-Henry Simonis, le syndicaliste Paul Mélot de Tohogne et Claire Molinghen de Charleroi, nous organisons des conférences et débats en Wallonie et en France pour démontrer que l'intégration de la Wallonie à la France est une solution où France et Wallonie ont tout à gagner.



Nous nous adressons à tous les Citoyens wallons, mais aussi français, ainsi qu'aux membres de partis politiques à l'exclusion de l'extrême-droite dont nous ne partageons pas les Valeurs.



Nos objectifs sont repris sous l'onglet "Présentation" de notre site.



Je suis persuadé que le confédéralisme belge issu des derniers compromis sera imbuvable pour la population wallonne. La crise politique actuelle dure depuis 2007 et l'Etat fédéral est un malade en phase terminale.

Les Régions, quant à elles, gouvernent et donne l'illusion d'une Belgique qui va bien malgré l'absence de gouvernement depuis plus de 500 jours.



En dehors de mon implication au sein de l' A.W.F., je suis aussi président de mon comité de quartier.



Mes compétences :

Bénévolat

Détermination

Ecoute

Esprit critique

Investissement

Investissement personnel

Organisation