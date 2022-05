Étudiant en troisième année DEES, Chargée de communication, sur cette rentrée 2014/2015 à l’ISEFAC, 75010 Paris, je souhaiterais effectuer ce cursus en alternance professionnelle dans le domaine de la communication.



Cette expérience me permettrait d’affiner mon projet professionnel, orienté en cible vers un Master Manager Communication (Option Web), de m’enrichir d’indispensables expériences pratiques et variées en m’immergeant dans la réalité professionnelle d’une structure de communication.



Mes précédentes expériences, certes courtes, ont été riches et passionnantes. J’ai pu apprendre mais également m’investir, faire preuve d’initiative et développer le sens du client, en apportant rigueur et créativité. Conjuguées à ma forte motivation, cela me laissent espérer que vous retiendrez ma candidature.





J’espère vous avoir communiqué les éléments majeurs de motivation qui me conduisent à vous proposer une collaboration et qu’il vous sera possible d’y répondre favorablement.



Je reste à votre disposition pour vous rencontrer.



Paul ELBAZIS

06 99 98 71 71

paul.elbazis@hotmail.fr





Mes compétences :

Microsoft Office