Searching for an agent.... body of work ready for exhibits!

http://paulelie.com.monsite-orange.fr/

https://www.artmajeur.com/fr/paulyvalent/artworks

"artiste" peintre,sculpteur,vidéo, luthier,et un petit peu musicien...amateur!

je cherche des artistes intéressés par des collaborations pour explorer et éventuellement mener des projets jusqu’à représentation....

j'ai un résumé "chargé" d’expériences diverses et variées dans le domaine de la production artistique

aquarelles,peintures sur soie et dessin de vêtements,acryliques ,fresque,dessin et fabrication de bijoux( cire perdue),animation 2D et 3D, montage et réalisation vidéo, fabrication de guitares et violoncelles en fibre de carbone,travail du verre ( perles et miniatures) conception et fabrication d'objets divers.

j'ai vécu 25 ans au usa ou je me suis intéressé a l'hypnose thérapeutique ( diplômé et non pratiquant)

et ou j'ai "expérimenté" la vie communautaire intentionnelle( ganas)....

bien qu' ayant un CV épais,(35 ans de pratique artistique)...mon approche est plutôt humble.



Mes compétences :

Peinture

Montage vidéo

Lutherie

3D animation

Hypnose

Sculpture

Composition musicale