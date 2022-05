Paul-Emile AKA

Dimensionnement, calculs thermiques et aérauliques, optimisation. Vous recherchez un ingénieur en Mécanique et Energies? Embaucher une personne dynamique, rigoureuse, avec un bon sens du relationnel? Ne cherchez plus, je suis le BON PROFIL!



Tél: 0769171618

Mail: aka.plem@gmail.com

Mobilité : Toute la France

Disponibilité: Immédiate



Qui suis-je ?

Ingénieur en mécanique et énergies, j'ai de solides connaissances en mécanique que ce soit sur les fluides ou les solides, ainsi, qu'en simulation numérique avec des Logiciels comme ANSYS FLUENT, mais, aussi dans le domaine de la gestion d'énergie.



Ce que je peux vous apporter ?

Ce que j'ai de plus, c'est une adaptabilité face à des situations changeantes. Aujourd'hui, avec la crise sanitaire toujours d'actualité, les changements de stratégie et d'organisation sont permanents dans les entreprises. Ainsi, mon adaptabilité est un atout majeur.



Une expertise qui s'appuie sur trois piliers, l'un technique par mes différents stages qui m'ont permis de gagner en compétences, le deuxième est fonctionnel, j'utilise toujours le système dit "Coût/Efficacité/Optimisation" et le troisième s'appuie sur une aptitude plus personnelle qui est mon bon sens du relationnel. Aujourd'hui, je souhaite participer à la construction et au développement d'une entreprise, grandir avec elle.