Paul-Emile DUTUILLOY

Titulaire d'un Master 2 d'ingénierie Statistique et Financière de l'université Paris Dauphine, j'ai débuté ma carrière en tant que consultant en Management et Organisation dans le secteur bancaire.

J'ai ensuite fondé, avec 2 associés, Recrute minute, société spécialisée dans la mise en relation de candidats qui recherchent des postes en Café-Hôtel-Restaurant (CHR) avec des recruteurs du secteur.

www.recruteminute.fr



Mes compétences :

Assurance

Banque

Banque et assurance

Finance