Paul-Emmanuel LE GRAND

Chef de projet technique avec une culture générale TCE du bâtiment, diplômé ingénieur génie civil. Compétent pour la gestion des moyens techniques, humains, financiers et la planification des chantiers. Je parle couramment l'allemand et l'anglais.



Mes compétences :

Pack office (excel, word, powerpoint...)

Aménagement tracé routier

Conception des infrastructures de transports

Dépollution

Matériels TP et laboratoire

Conception petit ouvrages d'arts

Eau et assainissement

Geomacao

Robotbat

Voirie et réseaux divers

Structure de chaussée

Géotechnique BTP

Manuels recommandations conception routière

Geomensura