Paul-Emmanuel MARCHAND

Graphiste multimedia et illustrateur, je crée et réalise les visuels

de tous projets de communication depuis plus de 15 ans.

Doté dun fort esprit artistique et de solides compétences techniques, je cherche à intégrer une entreprise dynamique pour rejoindre une équipe enthousiaste.





Mes compétences :

Graphisme

CMS open source

Webmaster

Web design

Illustration

Design graphique

Mise en page

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop CS6

QuarkXPress

Adobe Acrobat

ResponsivDesign

HTML 5

Référencement naturel

CSS 3

Bootstrap

HTML5

PRINT

Graphic Design

Cascading Style Sheets

Adobe Suite

Motion design

Quark Xpress

Branding

Montage vidéo

Prise de vue vidéo

Adobe Premiere