Paul EPINETTE

Après plusieurs expériences réussies en tant que commercial BtoB dans la vente de consommables; j'ai créé et dirigé la société Cap Cosmetics de 2008 à début 2016.

Cette marque est aujourd'hui parmi les leaders de son marché (cosmétique bio en magasins spécialisés).

Depuis Juin 2018 je me suis lancé en tant qu’indépendant dans les transactions immobilières, domaine ultra concurrentiel et passionnant !



Mes compétences :

techniques de ventes

organisation commerciale

sourcing fournisseurs

prospection

gestion des stocks

gestion des achats

gestion des marges

Négociations des tarifs

Optimisation des coûts de revient

Développement réseaux clients

Merchandising

Marketing produit