Paul-Eric DOSSOU

Je suis spécialisé dans la recherche en modélsation d'entreprises et supply chain durable. Je m'intéresse aux dimmensions sociale, sociétale et environnementale dans l'amélioration de la performance globale des entreprises en même temps qu'aux principaux critères que sont la qualité le coût et le délai. Je m'intéresse également aux systèmes d'information dans l'entreprise ainsi qu'aux outils d'aide à la décision qui servent également à l'amélioration de la performance globale de l'entreprise.