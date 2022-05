Je suis Paul Eric Olimbo, ingénieur génie pétrolier diplômé en 2015 et détenteur d'un Master en Chimie.



Actuellement en recherche d'emploi dans le domaine industriel Pétrolier / petrochimie, je dispose de 2 années d'experiences en entreprise.



Mes compétences :

Offshore et Onshore Oil and Gas

Surface and subsurface Oil and gas

Oil and gas Process traitment

Chimie

PI et PI DataLink

Microsoft Office

Process

PROII