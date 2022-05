NOVESCIA: Une autre vision de la Biologie



Croissance externe et organique du réseau NOVESCIA.

Gestion de projets et audits internes, pour optimiser et consolider les plateformes techniques.

Gestion des appels d'offre (CH, Laboratoires départementaux et municipaux).





Mes compétences :

Communication

Gestion de projets

Négociation

Audit

Workflow

Cardiologie

Informatique

Virologie