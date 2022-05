Architecte installé à Albi après avoir travaillé à Paris, Beyrouth et Berlin, je travaille sur des marchés privés et publics: maisons individuelles, extensions, commerces, écoles, centre de loisirs, crèches etc...



Mes compétences :

Architecture

Architecture Bioclimatique

Bois

Logements collectifs

Marchés publics

Ossature bois

Rénovation