Paul FAGANELLO

Chef de projet avec plus de 33 ans d'expérience dans des projets haute tension et basse tension dans différents secteurs.

Avec une large exposition aux projets de sous-stations allant de 30 à 500 kV, alternatif et continu, j'ai participé à des projets allant des études de faisabilité à la fermeture administrative.

J'ai travaillé sur plusieurs projets sur des sites distants, évaluant les entrepreneurs depuis le stade de l'appel d'offres jusqu'aux activités de gestion de site pour toutes les activités électriques.

Je serai très intéressé par un poste de consultant où je pourrai appliquer mes connaissances et mon expérience dans la gestion de projets électriques difficiles.



Mes compétences :

Management opérationnel

Management commercial

Gestion de projet

Réalisation des études

Gestion financière

Gestion administrative

Développement commercial

Direction technique

Gestion de projets internationaux