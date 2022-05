Paul FERREIRA

Prestataire de services, spécialisé dans plusieurs domaines dont le premier représente un marché lier à la rénovation sur tous types de supports de bois et métal, pour le bâtiment, les particuliers les entreprises et les collectivités, soit une variété d’interventions relevant du domaine de compétences de la serrurerie de la menuiserie des peintures anticorrosion et traitements des matériaux y compris sur certain béton et pierre.

Les seconds domaines, et plutôt lier à la fabrication d’objets de serrurerie et menuiserie avec un point fort dominant axé sur la fabrication de structures d'abris métallo-bâchées et diverses constructions métalliques.