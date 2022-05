Paul FEUILLOLEY

Je suis un jeune diplômé de 24 ans avec trois ans d’expériences en alternance dans un bureau d'étude. Je suis un passionné de sciences et j'aime réfléchir aux implications de celles-ci sur la société. Mes études en sciences des matériaux et en contrôles non destructifs ont forgé mon esprit critique mais aussi ma volonté à toujours comprendre le plus possible toute les cultures (scientifique et sociétal) qui m'entoure.

Mon expérience à Wortest en alternance à fabriqué mes compétences professionnelles en terme d'adaptation, de travaille en équipe, de rigueur et de savoir faire. Je suis sensible à l'importance d'un travail précis et critique dans lequel je m'implique jusqu'à son terme.

Aujourd'hui je recherche un poste d'Ingénieur d'étude ou de recherche dans lequel je pourrais m'impliquer et dans lequel je peux offrir mes compétences scientifiques et sociales. je souhaite pouvoir vivre d'un travail dans lequel l'échange et la passion de la science est possible avec les collaborateurs et le client.



Mes compétences :

Techniques de laboratoire

Rédaction technique

Science des matériaux

Contrôle non destructif

Microsoft Word

Microsoft Excel