Objet : Candidature alternance Madame, Monsieur,



Actuellement diplômé d’un BTS Commerce International depuis juillet 2017. Je vais poursuivre mon cursus à Sup Career au sein du groupe INSEEC. En effet je vais réaliser une 3ème année de bachelor en Commerce et affaires internationales (BAC+3). C’est pourquoi je

suis actuellement à la recherche d’une entreprise d’accueil pour réaliser mon alternance.

Il s’agit d’un rythme 2 semaines d’entreprise ainsi que le lundi, 4 jours d’écoles (du mardi au

vendredi).

J'ai choisi cette formation en alternance, sur une durée de 12 mois, car elle représente pour moi le moyen le plus efficace de mettre à profit mes connaissances et d'acquérir les savoirs pratiques nécessaires à l'obtention future de mon diplôme et la construction de mon début

de carrière.

En alliant cours théorique et pratique je serai très opérationnel et compétent pour

remplir toutes les missions que vous pourrez me confier.

Je suis tout particulièrement intéressé par la dimension internationale de votre entreprise. Plus précisément les domaines de l’import/export, achat/logistique, supply chain. Les stages pratiques que j'ai effectués m'ont confirmé l'intérêt que je porte pour les échanges commerciaux notamment dans un contexte international. J’aimerais aujourd’hui approfondir

mes connaissances dans ce domaine, c’est pourquoi je vous propose ma candidature.

En espérant vous avoir convaincu de mon sérieux, de mon dynamisme et de ma motivation, je suis prêt à me former rapidement et efficacement.

Je vous remercie par avance de l’attention que vous voudrez bien apporter à ma candidature. Je reste à votre disposition pour toute demande d’information complémentaire.

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations les plus sincères.

Paul FIZELLIER



Mes compétences :

SAP

Supply Chain

Microsoft Office

Microsoft Excel

Import/Export