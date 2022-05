Je suis à la recherche d'un emploi dans l'accueil ou la sécurité en tant qu'agent de filtrage ou ssiap1.

Je suis disponible sérieux et professionnel je serai m adapter et apportez toutes mes compétences et ma motivation pour développer au mieux l'image de votre entreprise auprès de vos partenaires.



Mes compétences :

travail en équipe

professionnel

disponible

sérieux

ponctuel