Paul FOLLEZOU

Constitué de 2 membres, Cornershop est un collectif d’indépendants mobiles entre la Bretagne et la Belgique. Nous vous proposons la création de logos, identités visuelles, flyers, packagings, affiches, catalogues, illustrations, signalétiques... Polyvalents, nous réalisons également vos sites web, des plus simples aux plus élaborés. Nous pouvons également assurer le référencement et l'hébergement de ces derniers. De la conception à la livraison finale de vos imprimés ou à la mise en ligne de votre site, Cornershop vous accompagne de A à Z tout en maîtrisant votre budget.



Notre structure est autonome et fonctionne avec peu de frais. Vous bénéficiez d’un unique interlocuteur, ce qui facilite souvent les relations. Il gère l’ensemble de votre projet, des premières esquisses au suivi de fabrication. Nous nous impliquons totalement dans les projets que nous confient nos clients.



cornershop-studio.com