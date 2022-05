Paul Franceschi :Architecture est une société très efficace, et saine, surtout le travail, la rigueur et la dignité, C'est impossible, Il est interdit aux architectes de signer des plans qu'ils n'ont pas executé eux-mêmes. La signature de complaisance est passible de radiation de l'ordre des architectes (et donc d'interdiction d'exercice de la profession )

Les architectes des bâtiments de France ont dans leurs missions de service public l'entretien et la conservation des monuments protégés ou non, ainsi qu'un rôle général de conseil gratuit et indépendant sur les autres édifices du patrimoine culturel. Ils aident au montage des dossiers financiers et techniques de restauration et s'assurent de la bonne réalisation des travaux selon les règles de l'art. Par ailleurs, les architectes des bâtiments de France veillent à la bonne insertion des constructions neuves et des transformations aux abords des monuments protégés et sont présents dans chaque département placé sous l'autorité du Préfet, au sein des services territoriaux de l'architecture et du patrimoine (STAP).