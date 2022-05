Paul FRANCHI

Je suis dynamique, motivé et de nature très curieux.



Mon sens de l'organisation et mon travail sérieux sont des atouts qui me permettent de tirer le meilleur de mes capacités et ainsi d'atteindre mes objectifs. Ayant pratiqué le rugby à haut niveau dans les catégories de jeunes, cela m'a permis de développer un esprit d'équipe sans faille et des valeurs indispensables à mon développement personnel au sein d'une entreprise.



Je suis également très intéressé par la politique, l'économie, le sport, l'Histoire et le cinéma , car ce sont selon moi, des outils fondamentaux à l'élargissement de ma culture générale.



Sur le plan des études, mes deux années à l'I.U.T. Gestion des entreprises et des administrations ont été un réel enrichissement pour moi, car elles m'ont apporté la rigueur et la motivation nécessaire.

Ainsi, grâce aux différentes notions que j'ai abordées au cours de ces deux années, j'ai pu approfondir mes connaissances du monde professionnel.



Pour ma 3ème année de licence, j'ai intégrer l'IAE de Lyon en Licence de Science de Gestion avec une option Certificat de Management International. Cette licence sélective et renommée me permettra de progresser dans le domaine de la gestion d'entreprise et mon exigence personnelle et professionnelle. De plus, le certificat de management international ajouté au stage à l'étranger me permettront de progresser dans le domaine des langues étrangères.



Pour le moment, j'envisage de me diriger vers un Master en Finance.



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft Word